Суд на Украине перенес заседание по делу Вышинского на 2020 год

Вышинский не смог присутствовать на заседании по состоянию здоровья, в итоге было решено перенести его проведение.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Суд в Киеве перенес заседание по делу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Украины.

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Ранее Вышинский сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве, где рассматривается его дело. Адвокат Игорь Мокин, в свою очередь, подчеркнул, что защита журналиста будет просить о переносе заседания.

"Сегодня, 6 ноября 2019 года, (бывший - ред.) руководитель (портала - ред.) РИА Новости Украина в очередной раз не явился в судебное заседание. По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении. Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14 января 2020 года", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Telegram. © Sputnik / Екатерина Лызлова Лавров выразил признательность ОБСЕ за участие в освобождении Вышинского

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.

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