Патриарха Кирилла единогласно переизбрали главой Общества русской словесности

Кандидатуру Патриарха Кирилла в среду поддержали единогласно, а зал встретил само решение аплодисментами.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл переизбран 6 ноября на пост председателя Общества русской словесности. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение участники второго съезда организации утвердили единогласно.

"Единодушно все члены общества предложили кандидатуру святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал зампредседателя общества ректор МГУ Виктор Садовничий.

Садовничий со своей стороны выразил уверенность, что под председательством патриарха Общество русской словесности "продолжит работу на благо страны".

Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.

На заседании Патриаршего совета по культуре 9 марта 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить ОРС.

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