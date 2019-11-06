Путин рассказал, как ФСБ успешно борется с терроризмом

Президент России отметил успешную борьбу с терроризмом и хорошие результаты в противодействии зарубежным спецслужбам.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Cотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) за 9 месяцев 2019 года предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом в среду сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"За 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности", - заявил Путин, добавив, что хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам.

В ходе своего выступления глава российского государства также отметил работу Службы внешней разведки (СВР) РФ, подчеркнув, что она проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз".

"Материалы СВР являются основой стратегических решений", - сказал Путин.

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