В Европе внедрят российскую систему контроля за бодрствованием водителей

Звуковые сигналы и предупреждение камеры - российскую новинку решили использовать в странах Европы, чтобы не дать шоферам общественного транспорта уснуть за рулем.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Пилотный запуск российских систем контроля бодрствования для водителей общественного транспорта запустят в Европе в феврале. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов.

Компании-участники "Нейронет" создали системы контроля бодрствования. Первая – так называемая нейрокепка. Она контролирует активность головного мозга, проверяя рассеянность, утомление, потерю концентрации и следит за мышечной активностью человека. Если водитель устал и засыпает, устройство воспроизведет звуковой сигнал. Вторая система - камера, которая следит за водителем. Если шофер начнет нехарактерно мотать головой или реже моргать, то камера предупредит, что человек может уснуть.

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Как подчеркнул Семенов, европейские страны заинтересовались именно второй версией контроля - камерой.

"Российские разработчики, в том числе "Скайтрек", разрабатывают дальше свои платформы, которые с камерами, их будут ставить на грузовики и общественный транспорт. Есть вероятность, что некоторые образцы сперва поставят не в России, а в зарубежных странах. В Европе идею схватили, и там она быстрее развивается, чем у нас", - рассказал Семенов.

По его словам, пилотный запуск за рубежом начнется уже в феврале.

По данным Минтранса РФ, около четверти дорожных аварий в России происходит из-за усталости водителей. Чтобы предотвратить подобные аварии, водители включают громкую музыку или требуют от пассажира занимать себя разговором. В России в Новгородской области уже прошел пилот с нейрокепками для водителей, ими уже оснастили шесть школьных автобусов. Интерес к проекту проявили также власти Оренбурга, Белгорода, Московской области и Москвы.

Проблема усталости водителей общественного транспорта актуальна и для Молдовы. Например, в сентябре на территории Румынии автобус с шестью десятками пассажиров из нашей республики попал в аварию из-за того, что водитель уснул за рулем. А в апреле в Новых Аненах в рейсовый автобус "Кишинев-Новые Анены" врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль, шофер которого уснул. Тогда 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте.

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