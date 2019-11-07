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Молодежь в Молдавской ССР

В Рязани в 2020 году состоится Съезд молдавских диаспор из регионов России

© Sputnik / Б. Круцко
Общество
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Sputnik Молдова

Информацию о Съезде диаспор озвучил посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуца, посетивший с визитом Рязанскую область РФ.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Рязани в 2020 году состоится Съезд молдавских диаспор из регионов России. Об этом сообщает посольство Молдовы в Российской Федерации.

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Договоренность о проведении форума достигнута в ходе визита посла Молдовы в РФ Андрея Негуцы в Рязанскую область по приглашению губернатора Николая Любимова. Также принято решение организовать в марте следующего года праздник "Мэрцишор".

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Делегация посольства посетила завод высокопрочного крепежа "Бельвер" в Рыбновском районе, получила информацию о предприятии и возможности сотрудничества с молдавскими компаниями.

В Торгово-промышленной палате области делегация встретилась с председателем ТПП Татьяной Гусевой и участниками Клуба экспортеров Рязани.

В областном Дворце молодежи молдавские дипломаты приняли участие в открытии фотовыставки "Молдова - такая скромная, но такая яркая!", которую подготовили члены молдавской общины и встретились с гражданами Республики Молдова, проживающими в области.

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Теги:
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