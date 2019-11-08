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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова: осквернение монумента Герою СССР в Кишиневе - исторический вандализм

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова

Официальный представитель МИД России отметила, что вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с мировой подготовкой к празднованию 75-летия Победы.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Москва возмущена осквернением монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе и ожидает, что власти Молдовы адекватно отреагируют на это происшествие. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Разбитую гранитную плиту обнаружили 7 ноября на центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в молдавской столице.

"Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением "Об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", - сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с мировой подготовкой к празднованию 75-летия Победы".

"В нашем случае - в Великой Отечественной войне, в мире - во Второй мировой", - отметила Захарова. 

Вечный огонь на мемориале Вечность в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
На мемориале "Вечность" разрушили памятник герою СССР: что говорят в полиции

По ее словам, произошедшее в Кишиневе - это "настоящий исторический вандализм".

Ранее в управлении полиции молдавской столицы сообщили Sputnik, что Инспекторат столичного сектора Центр принял к сведению этот инцидент и зарегистрировал его.

"Полицейским предстоит предпринять все необходимые меры для поиска и установления личности тех, кто это сделал. Предстоит определить обстоятельства произошедшего, в зависимости от этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказала пресс-секретарь Наталья Стати.

В посольстве России в РМ также выразили "серьезную озабоченность" в связи с участившимися в Молдове случаями вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны.

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