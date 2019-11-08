Трамп рассматривает возможность посещения парада 9 мая в Москве

Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин пригласил его на парад 9 мая и это большое дело.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая, ответив утвердительно на вопрос, получил ли он приглашение на парад, пишет РИА Новости.

"Президент Путин пригласил меня — это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", — сказал Трамп. © Sputnik / Алексей Никольский Путин пригласил Додона на Парад Победы в Москве

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 государств приняли приглашение на парад, приуроченный к 75-летней годовщине разгрома фашистской армии. Он не уточнил, о каких странах речь. Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в торжественных мероприятиях будут участвовать делегации из Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдовы, Сербии и нескольких стран СНГ.

Приглашения, помимо Дональда Трампа, направили и другим мировым лидерам. Среди них британский премьер Борис Джонсон, глава КНДР Ким Чен Ын, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на юбилей Победы во время встречи на полях саммита G20 в Осаке. Трамп тогда заявил, что "серьезно рассмотрит" возможность приехать в Москву.

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