Министерства СНГ создали стратегию по упреждению распространения туберкулеза

В Душанбе представители Министерств здравоохранения стран СНГ обсудили вопросы по проведению межгосударственных командно-штабных и тактико-специальных учений по медицине катастроф, а также других мероприятий

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Душанбе представители стран СНГ обсудили ряд региональных вопросов в сфере здравоохранения, передает Sputnik Таджикистан с ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава страны.

В повестке заседания обсуждались 18 вопросов, документов и разработок регионального характера.

"За 2019 год под эгидой Совета была проделана большая совместная работа. В этом году мы завершили работу над планами совместных действий государств – участников СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2020–2024 годы", - отметил глава Минздрава Таджикистана Насим Олимзода, который председатействовал на 30-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Следующие стратегии совместного предупреждения коснутся заболеваний сахарным диабетом и противодействию устойчивости к противомикробным препаратам.

Кроме того, представители министерств обсудили вопросы учреждения базовой организации участников СНГ в области психиатрии и наркологии, проведения межгосударственных командно-штабных и тактико-специальных учений по медицине катастроф, сотрудничества с общественными медицинскими организациями, ассоциациями и объединениями, противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе СНГ.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников, помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова, замминистра здравоохранения Казахстана Камалжон Надиров, замминистра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова.

Следующее заседание состоится в Узбекистане в 2020 году.