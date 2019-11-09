Министерства СНГ создали стратегию по упреждению распространения туберкулеза

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Душанбе представители стран СНГ обсудили ряд региональных вопросов в сфере здравоохранения, передает Sputnik Таджикистан с ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава страны.
В повестке заседания обсуждались 18 вопросов, документов и разработок регионального характера.
"За 2019 год под эгидой Совета была проделана большая совместная работа. В этом году мы завершили работу над планами совместных действий государств – участников СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2020–2024 годы", - отметил глава Минздрава Таджикистана Насим Олимзода, который председатействовал на 30-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Следующие стратегии совместного предупреждения коснутся заболеваний сахарным диабетом и противодействию устойчивости к противомикробным препаратам.
Кроме того, представители министерств обсудили вопросы учреждения базовой организации участников СНГ в области психиатрии и наркологии, проведения межгосударственных командно-штабных и тактико-специальных учений по медицине катастроф, сотрудничества с общественными медицинскими организациями, ассоциациями и объединениями, противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе СНГ.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников, помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова, замминистра здравоохранения Казахстана Камалжон Надиров, замминистра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова.
Следующее заседание состоится в Узбекистане в 2020 году.