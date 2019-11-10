Для бодрости и сытости: диетологи рассказали, каким должен быть завтрак

Диетологи рассказали, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас растительное, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.

Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.

Бодрость на весь день

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова считает, что первый прием пищи должен быть достаточно сытным.

"Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что, если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму", - говорит она.

По ее мнению, в завтраке обязательно должен присутствовать белок и углеводы.

"Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом. Или, если вы активно занимаетесь спортом и тратите много энергии, то можно крупяной гарнир, кашу какую-нибудь. Чтобы каша была посытнее, и чувство сытости оставалось на более долгое время, в кашу можно добавлять молоко как животного происхождения, так и растительного", - считает Русакова.

Однако, отмечает диетолог, еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.

"Овсянка, сэр"

А по мнению заведующей кафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый оптимальный вариант для завтрака - это овсянка. Она дает чувство сытости на долгое время и обладает защитной функцией.

"Овсянка долго не уходит из желудка, она обволакивает стенки желудка, играет дополнительную защитную роль в дополнение к нашей слизи. Обволакивающий эффект позволяет желудку длительное время находиться в состоянии покоя, нет чувства голода, нет раздражения собственными ферментами и соляной кислотой", - рассказала она.

По словам Болатчиевой, кашу можно варить, как на воде, так и на молоке. И, если нет проблем, связанных с жировым обменом, то в кашу еще можно добавить кусочек сливочного масла для вкуса и сытности.

Что касается модного сейчас молока растительного происхождения - кокосового, миндального, соевого, - диетологи сошлись во мнении, что если нет непереносимости традиционного молока, то такими альтернативами увлекаться не стоит.

"Людям, которые не имеют проблем с непереносимостью коровьего белка, то желательно использовать все-таки натуральное молоко, потому что все-таки только продукты животного происхождения имеют широкий спектр по аминокислотному составу, содержат все необходимые аминокислоты. А растительное молоко в данном случае проигрывает", - говорит диетолог Русакова.

Разбор полетов

Среди популярных вариантов блюд на завтрак диетологи отметили и так называемый английский завтрак, включающий в себя бекон или жареные сосиски, яичницу-глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе. Его часто подают в ресторанах и кофейнях. Врачи сходятся во мнении, что такой завтрак иногда допустим, если человек ведет активный образ жизни. Как отмечает диетолог Русакова, людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдающим ожирением, такой завтрак противопоказан.

"Если человек здоров, и не имеет проблем с сердечно-сосудистой системой, у него нет повышенного давления, ожирения, если человек ведет подвижный образ жизни и занимается спортом, то такой завтрак иногда допускается. Но если есть проблемы с пищеварительным трактом, то большое количество жиров и холестерина может навредить здоровью и ухудшить течение хронических заболеваний", - говорит она.

По словам диетолога Болатчиевой, сама по себе яичница - достаточно неплохой вариант для первого приема пищи, так как яйца - источник белка.

А что касается достаточно популярного для завтраков йогурта, диетолог уверяет - в качестве первого приема пищи йогурт не то, что не полезен, а даже очень вреден.

"Йогурт очень быстро уходит из желудка, йогурт можно есть на завтрак, только если помимо него есть что-то еще, чтобы в желудке хоть что-то осталось. Если он через 15-20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать, и может даже и ферменты выдавать и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приемами пищи, почему бы не съесть этот йогурт", - говорит она.

Еще один из традиционных вариантов на завтрак - бутерброды. По мнению Русаковой, если уж есть бутерброды на завтрак, то они должны быть не с колбасой, а с натуральным мясом и на цельнозерновом хлебе.

Кроме того, у детей очень популярны хлопья с молоком на завтрак. По мнению диетолога Русаковой, если хлопья сладкие, то их стоит исключить, так как они могут привести к ожирению.

"Хлопья, если они без сахара, то можно. А если они сладкие, глазированные, то, конечно, это может повредить здоровью и фигуре не только у детей, но и у взрослых. И большинство детей сейчас страдают избыточным весом и ожирением, скорее всего это связано с тем, что родители злоупотребляют в период завтрака и дают детям в школу с собой сладкие батончики, сладкие йогурты, сладкие соки и различные хлопья и мюсли с использованием различных сахаров и меда", - говорит она.

Кроме того, по ее словам, на завтрак стоит избегать свежевыжатых соков и смузи, так как они могут привести к гастриту.

"Если есть предрасположенность к язвенной болезни желудка, гастриту, то фруктовые кислоты могут спровоцировать обострение", - говорит она.

Диетологи сходятся во мнении, что в качестве первого приема пищи не стоит есть продукты с резким вкусом: слишком острое, слишком соленое, кислое или сладкое. По словам врачей, натощак такие продукты являются раздражителями для желудка.

"Большое количество сахара, сладкие пончики, обилие топпингов с сахаром и вареньем - тоже нежелательно этим злоупотреблять. Потому что будет повышение резкое уровня сахара в крови, что приведет к избыточной выработке инсулина. И через час-полтора сахар будет падать, а чувство голода будет еще сильнее, чем до завтрака", - говорит Русакова.

Что касается напитков, то диетолог Болатчиева советует по возможности выбирать чай, а не кофе. "Большинство людей пьют кофе, и чаще всего пьют кофе без всего. Панкреатит, язва, гастрит, все потом это у любителей кофе традиционные заболевания", - говорит она.