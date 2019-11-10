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Двойной джекпот за двадцать лет терпения

© Fotolia / Enrico Spanu
Общество
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Sputnik Молдова

Супруги из Великобритании дважды сорвали джекпот за одну лотерею. Общая сумма выигрыша составила более миллиона долларов.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Шестидесятипятилетние Гейл и Филипп Сэй из городка Ковентри  в графстве Уэст-Мидлендс (Великобритания) уже двадцать лет покупают еженедельно билеты британской лотереи, но если и были какие-то выигрыши за эти годы, то они не превышали 15 долларов.

В очередной раз семейная чета приобрела в бакалейной лавке очередные два лотерейных билета. Оба были с одинаковыми номерами - Гейл выбрала даты рождения членов своей семьи.

Каково же было удивление Гейл и Филиппа Сэй, когда оба эти билета не только оказались выигрышными, но и сорвали джек-пот по 650 тысяч долларов каждый.

Как только супруги стали миллионерами, Гейл, которая работала уборщицей, уволилась. А еще на выигранные деньги супруги планируют сделать ремонт в своем частном доме и купить машину, пишет Sputnik Армения.

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