На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

На пунктах пропуска на приднестровском участке молдо-украинской границы в рамках проекта министерства энергетики США установлено оборудование по выявлению ядерных материалов.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. На участке Подольского пограничного отряда в пунктах пропуска "Тимково-Броштяны" и "Славяносербка-Ближний хутор" установлены комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Оба пункта контроля расположены на приднестровском участке молдо-украинской границы, соответственно, в Рыбницком и Слободзейском районах непризнанной республики.

Проект по контролю перемещения ядерных материалов реализуется министерством энергетики США.

Пусконаладочные работы на границе провели представители Департамента энергетики США, национальной лаборатории США LANL, компаний URS и Rapiscan. Система радиационного контроля некоторое время будет работать в тестовом режиме.

Предусматривается, что украинские пограничники будут в обязательном порядке проверять лиц, грузы и транспортные средства на наличие ядерных и радиоактивных материалов, сообщает ГПСУ.

Министерство энергетики США — исполнительный департамент правительства США, отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность государства. В структур министерства входят 17 лабораторий а также управления разведки и контрразведки.

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