Песков раскрыл два секрета здоровья Путина — видео

Вопрос поступил от журналистов, спросивших, как глава государства поддерживает форму и работоспособность, а также делает ли он рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так в целом, вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин поддерживает свое здоровье, делает ли рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.

Ранее Путин на встрече с членами кабмина сообщил, что сделал прививку от гриппа. По его словам, члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно работают с людьми, и предложил им подумать о вакцинации.

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