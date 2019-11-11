Эксперт: заканчивается эра Европы, Азия пишет историю человечества

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Центр мирового развития смещается с Запада на Восток и сейчас мир становится свидетелем создания Большой Азии, сказал эксперт.

"Сегодня о Большой Азии можно не только мечтать, но и говорить, можно видеть, как она создается – это новые альянсы, новые экономические формы сотрудничества, свободны зоны, которые организуются разными странами", - сказал Александр Рар в рамках конференции "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

Специалист подчеркнул, что в так называемую Большую Азию вошла Турция, "уходя с Запада", а также Филиппины и Вьетнам, которые "еще два-три года назад делали ставку на сотрудничество с США".

"В Азии создается самое большое экономическое пространство, которое когда-либо кто-либо видел на протяжении всей истории человечества. Это 50% от всей мировой экономики. На базе всех этих экономических процессов будут создаваться и политические институты, и военные союзы, которые выстроят будущий мировой порядок", - считает научный директор Германо-российского форума.

По его словам, Азия будет искать точки соприкосновения между самыми сложными и разными государствами с тем, чтобы упорядочить и стабилизировать мир.

"Сейчас, может быть, действительно заканчивается эра Европы, и мы вступаем в другую эру, где Азия будет писать историю человечества. Будет построен новый мировой порядок по другим правилам. Это будет не так, как делал Запад - пытался выстроить все на базе либеральной экономической и политической системы. Это будет что-то другое: каждая страна через диалог, через свои возможности, традиции примкнет к чему-то большему", - рассуждает Александр Рар.

Член экспертного клуба "Валдай" обратил внимание на то, что страны выходят из изоляции и готовы к интеграции.

"Сейчас резко все меняется, и я думаю, это путь к тому, чтобы начинать самое широкое сотрудничество. Я не знаю, чем это все закончится, но пока все идет мирно, цивилизованно комфортно. Здесь все страны нужны друг другу", - подчеркнул эксперт.

В Самарканде проходит X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии принимают участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK