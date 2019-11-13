Ростуризм планирует вдвое увеличить чек иностранцев в РФ

В настоящее время сумма, которую платят в России иностранные гости, в том числе и граждане Молдовы, составляет в среднем 600-700 долларов.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Средний чек иностранных туристов, которые прибывают в Россию, должен вырасти в ближайшие годы в два раза. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По его словам, в настоящее время сумма составляет в среднем — 600-700 долларов.

Акцент в новой стратегии развития туризма в России до 2035 года, в то же время, поставили на увеличении среднего чека для иностранного гостя.

"Мы понимаем, что турист может тратить гораздо большие деньги", — подчеркнул Горин.

По его словам, "задача состоит в том, чтобы увеличить средний чек за поездку с учетом дополнительных трат до 1,3-1,5 тысячи долларов на человека".

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