Пока вы спали: предложение Додона, "проблема" Европы, перестрелка в Благовещенске

О событиях ночи читайте в традиционной подборке Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра кандидатуру Иона Кику.

"Как президент страны, которому народом доверен мандат и в соответствии с конституционными нормами я инициирую назначение кандидатуры на пост премьер-министра Республики Молдова", - заявил Додон.

"Я выдвигаю на пост премьера профессиональную, технократическую кандидатуру, человека, который не имеет никакой политической принадлежности и может справиться с серьезными вызовами, которые предстают перед Республикой Молдова, - сказал президент, комментируя это назначение. - Мы находимся в преддверии зимы и не можем позволить, чтобы этот политический кризис сказался на жизни людей".

У кандидата есть 15 дней на формирование состава и программы правительства. Если он не получит вотум доверия со стороны парламента, тогда стране грозят досрочные парламентские выборы.

Стрельба в Благовещенске

В Благовещенске в результате перестрелки в строительном колледже погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

Утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в их сторону, вызвав ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время сотрудники МВД обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", — говорится в сообщении.

Устроивший перестрелку покончил жизнь самоубийством. Полицейские не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Путин рассказал об экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики", — пояснил Путин, цитируемый РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что не считает достаточными темпы прироста ВВП, поэтому власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

"Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", — добавил он.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.

Трамп прокомментировал покупку оружия Турцией



Покупка Турцией российских ЗРК С-400 создает большие вызовы для отношений с Анкарой, заявил Дональд Трамп.

"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", — сказал он на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне.

Трамп выразил надежду, что ситуация изменится. По его словам, лидеры двух стран попросили глав внешнеполитических ведомств и советников по национальной безопасности незамедлительно приступить к работе по разрешению "проблемы С-400".

В свою очередь, Эрдоган заявил, что обсудил с Трампом покупку С-400 и новейших американских истребителей F-35.

"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы", — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что Турция по-прежнему готова к переговорам по покупке американской системы ПВО Patriot.

Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы"

Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы", написала Financial Times.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", — заявил политик.

По его словам, одной из его главных целей на посту главы Евросовета было сохранение "единства ЕС", чему препятствовала "агрессивная политика Кремля".

Он подчеркнул, что считает правильной жесткую позицию по отношению к России, а также отметил "пользу от введения санкций" .

Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря, его сменит нынешний премьер Бельгии Шарль Мишель.

Читайте также:

Коалиции ПСРМ-ACUM конец — что будет дальше

Цены - просто прелесть: за что гражданам Молдовы приходится платить больше

Гордость и предубеждение: чем завершится кризис в молдавской политике

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK