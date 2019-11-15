Совместная декларация: СМИ России и Китая будут взаимодействовать в интернете

Документ был принят по итогам третьего Российско-китайского форума новых медиа и мероприятий по обмену новыми медиа, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Представители средств массовой информации России и Китая приняли Усийскую совместную декларацию, которая определяет принципы взаимодействия и сотрудничества в киберпространстве, передаёт РИА Новости.

Документ был принят по итогам третьего Российско-китайского форума новых медиа и мероприятий по обмену новыми медиа, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией "Новая эпоха – новая отправная точка". В форуме принимали участие представители ведущих китайских и российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Российскую делегацию возглавлял заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Мероприятие проходило при поддержке управления по надзору за киберпространством КНР и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе форума представители СМИ двух стран, а также технологических компаний обменялись мнениями и обсудили возможности сотрудничества между интернет-медиа двух стран в эпоху развития цифровых технологий.

"Интернет-медиа России и Китая должны нести ответственность за управление киберпространством. Необходимо придерживаться принципов уважения суверенитета в интернет-пространстве, защиты безопасности, содействия открытому сотрудничеству и создания порядка в киберпространстве, а также вносить свой вклад в реформу глобальной системы управления киберпространством", - говорится в документе.

Участники форума также договорились, что должны совершенствовать механизмы диалога и обмена, продолжать развивать многостороннее сотрудничество, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие между двумя странами.

"Спасибо участникам этой конференции, которые так плодотворно провели время. Так получилось, что наша конференция проработала на час дольше, чем планировалось, но был очень важный показатель. На последней панели зал был абсолютно полон и никто никуда не ушёл. Это означает, что всем было интересно и все приехали в Уси не зря", - сказал на церемонии закрытия Волин.

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