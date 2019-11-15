Плахотнюк заочно арестован Тверским судом города Москвы

Разбирательство ведется в связи с обвинением в руководстве наркосиндикатом, ранее бывший председатель ДПМ уже дважды был заочно арестован в России по другим уголовным делам.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Судебная инстанция заочно арестовала бывшего лидера Демократической партии Молдовы, бизнесмена Владимира Плахотнюка по обвинению в руководстве наркосиндикатом, сообщается на сайте Тверского районного суда города Москвы.

© Photo: СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Информация Тверского районного суда города Москвы.

Как следует из размещенной информации, суд удовлетворил запрос об избрании в отношении Плахотнюка меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Это может произойти с момента его задержания на территории Российской Федерации либо экстрадиции в Российскую Федерацию.

Как сообщалось ранее, следствие располагает данными о том, что обвиняемый с 2012 года был одним из руководителей транснационального наркосиндиката, занимавшегося контрабандой и сбытом в РФ - всего 28 эпизодов преступной деятельности - наркотических средств, и покровительствовал его участникам из числа уроженцев Молдовы и Испании.

Статья 229.1 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации о контрабанде наркотиков организованной группой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненно, либо штрафа в размере 1 млн. рублей.

В МВД РФ заявляли, что в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с августа 2012 года по июнь 2019 года, в рамках спецоперации "Пиренейский излом" были установлены и привлечены к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката, из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны гашиша.

Ранее Плахотнюк уже дважды был заочно арестован в России по другим уголовным делам: осенью 2017 года - по обвинению в подготовке убийства молдавского политика и предпринимателя Ренато Усатого (ст. 105 УК РФ), в августе 2019 года - по делу о создании преступного сообщества, которое вывело через Молдову за рубеж более 37 млрд рублей (ст. 210 УК РФ, ст. 193.1 УК РФ).

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