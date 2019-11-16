Инсулиновые лекарства: глобальная компания за удешевление и широкую доступность

В мире проживает свыше 32 миллионов человек, которые должны постоянно принимать эти препараты, но не имеют такую возможность из-за высоких цен.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения запустила пилотную программу оценки новых инсулиновых препаратов против диабета, рассчитывает, что это поможет снизить цены на основные препараты для диабетиков, говорится в распространенном заявлении ВОЗ.

По данным организации, в мире проживает 420 миллионов человек, больных диабетом. Из них 20 миллионов человек имеют диабет первого типа и вынуждены постоянно принимать инсулин.

Еще 32 миллионов человек должны постоянно принимать инсулин, но не имеют для этого возможностей из-за высоких цен на лекарство.

В этой связи ВОЗ начала пилотную программу по сертификации новых инсулиновых препаратов. Лекарства будут оценивать по качеству, безопасности и эффективности, после чего эксперты организации выдадут свои рекомендации о возможности для государств или международных организаций закупать новую продукцию.

"Мы собрали данные из 24 стран. И обнаружили, что инсулин для людей доступен только в 61% медицинских учреждений. И если мы посмотрим на цены, в ряде стран стоимость месячного курса составляет от 15 до 22% от месячного дохода. Предварительная оценка инсулина для человека даст возможность для дополнительных компаний показать, что их продукция соответствуют международным стандартам производства и контроля", - заявила Имер Кук, директор отдела ВОЗ по регулированию лекарств и других технологий в области здоровья.

По ее словам, в настоящее время на рынке появляются все новые производители инсулина для человека, которые заинтересованы в том, чтобы их продукция получила международную оценку.

"Мы надеемся, что увеличение количества поставщиков инсулина с подтвержденным качеством приведет к большему разбросу цен. Мы также уверены, что конкуренция приведет к снижению цен. Таким образом, страны получат больший выбор продуктов по более доступным ценам", - добавила она.

Пилотный проект рассчитан на два года. ВОЗ провела предварительную оценку рынка новых препаратов, и полагает, что программа будет интересна фармацевтическим компаниям и производителям лекарств, которые хотят, чтобы их продукт получил одобрение ВОЗ. Такие компании должны будут сами оформить заявку. Оценка каждого лекарства может занять до 270 дней.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK