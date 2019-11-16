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Танк Т-80У

Видео: за рычагами российского Т-80 - американские танкисты

© Sputnik / Mikhail Voskresensky
Общество
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Sputnik Молдова

Для того, чтобы испытать боевую машину, военнослужащие США воспользовались парком бронетехники южнокорейской армии.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Контингент американской бронетанковой бригады Greywolf получил возможность протестировать российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в твиттере.

​Маневры проходили в Южной Корее. В распоряжении южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 таких танков.

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Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая масса машины составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш".

Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года.

Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают вооруженные силы Кипра.

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