Любовный гороскоп: кому в 2020-м повезет встретить свой идеал

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Хозяйка года - Белая металлическая Крыса благоволит романтикам и поэтам. Так что удача в любви будет сопутствовать тем, кто вносит в свою жизнь нотки флирта и не боится говорить комплименты.

Овен

Представители этого знака Зодиака в 2020-м году умерят свой пыл и претенциозность. Звезды советуют Овнам быть помягче со своими партнерами, и тогда отношения будут близки к идеальным. Замужние и женатые Овны вновь переживут конфетно-букетный период. Для этого стоит лишь прислушаться к желаниям своего партнера. Белая Крыса особенно расположена к женщинам-Овнам. Они будут утопать в любви и ласке. Отличное время для романтических путешествий в жаркие страны - сентябрь. Отправляйтесь к океану или к морю. Совместные вечерние прогулки вдоль берега помогут укрепить баланс в отношениях.

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Телец

Близнецы

Трудолюбивые Тельцы и в любви в 2020-м тоже должны будут хорошо потрудиться. Год обещает быть непростым в личных отношениях. Вторая половинка устроит настоящие "американские горки" - со сценами ревности, обидами и слезами. На самом деле трещины в отношениях не произойдет. А все "фейерверки" будут сделаны для того, чтобы обратить на себя внимание. В 2019-м Тельцы были увлечены работой, поэтому в грядущем году близкий человек захочет получить двойную дозу Вашей заботы и ласки. Одинокие Тельцы продолжат поиск. Некоторые из них в конце года встретят свою судьбу, хотя и разглядят ее не сразу.

Те, кто не встретил родственную душу в 2019-м, проложат поиск. Однако активным он не будет. Близнецы почувствуют определенную усталость от ни к чему не обязывающих отношений. Гораздо более яркий и насыщенный эмоциями год переживут женатые и замужние Близнецы. Ссор со второй половинкой почти не будет. А те, что произойдут, не станут причиной серьезных размолвок. Звезды обещают представителям этого знака Зодиака полное взаимопонимание. Близнецы приложат все усилия, чтобы сделать свою семью образцовой, отношения в которой строятся на любви и взаимопонимании.

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Рак

Лев

Первая половина года может быть неоднозначной. События будут развиваться крайне стремительно. Одиноких Раков ждут новые компании и интересные знакомства с противоположным полом. Романы будут бурными, но короткими. Страсти утихнут к августу месяцу, а уже в сентябре Раки неожиданно для себя встретят настоящую любовь. Они с удовольствием будут по кирпичику выстраивать новые отношения, строить планы на будущее. Звезды советуют Ракам прислушиваться к желаниям своего партнера. Чуткость поможет избежать острых ситуаций.

Звезды советуют проявлять благоразумие. Женатых и замужних Львов ждет огромное количество соблазнов. В какой-то момент им покажется, что легкий адюльтер не сможет навредить отношениям со второй половинкой. Это обманчивое мнение. Ваш партнер обладает хорошей интуицией, поэтому не стоит рисковать отношениями. Иначе расплата будет жесткой. В целом звезды рекомендуют Львам проявлять инициативу и вносить в повседневную рутину романтические нотки. Мужчины вновь покорят сердце возлюбленной, если станут дарить цветы без повода и приглашать свою возлюбленную на свидания. Если женщины-Львы прикупят эротическое белье, успех у второй половинки гарантирован.

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Дева

Весы

Служебный роман? Почему бы и нет! Случайное знакомство в кафе? Вполне реально! Девы в 2020-м году будут открыты ко всему новому, и звезды всячески поспособствуют неожиданным встречам. Представители этого знака Зодиака почувствуют в себе силы и энергию для того, чтобы перейти на новый этап отношений с противоположным полом. Девы долго не могли понять, каким должен быть идеальный спутник жизни. В год Белой металлической Крысы все станет на свои места. Девы наконец-то почувствуют, что достигли внутреннего баланса, и перестанут требовать от партнера больше, чем он может дать.

Звезды советуют Весам проявлять сдержанность в эмоциях. Берегите своего партнера, и помните, что он – живой человек, который иногда может ошибаться. Отношения с любимым человеком надо беречь как хрустальную вазу и не раздражаться по мелочам. Те Весы, которые справятся с эмоциями, смогут укрепить отношения. Фундамент, заложенный в 2020-м году, станет крепкой основой на многие годы вперед. Одинокие Весы продолжат поиск. Однако встретить настоящую любовь повезет немногим. Более удачливыми в этом плане станут представители сильной половины человечества, рожденные под этим знаком Зодиака. Их ждет увлекательный роман.

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Скорпион

Стрелец

Скорпионы в 20220-м году будут не слишком открыты для новых отношений. Год Крысы – время, когда одинокие представители этого знака Зодиака больше будут присматриваться, чем действовать. Впрочем, такой путь – осознанный выбор Скорпионов. Они требуют от своих партнеров душевного надрыва, а подходящую кандидатуру для эмоциональных экспериментов еще надо поискать. Иначе будет складываться ситуация у тех, Скорпионов, которые много лет находятся в отношениях. Их ждет новый этап. Настоящий всплеск эмоций ожидается во время романтического путешествия. Звезды советуют отправляться в горы.

В следующем году Стрельцы будут смотреть на отношения с возлюбленным через розовые очки. Год станет идеальным для романтических свиданий. Представители этого знака Зодиака полностью посвятят себя любимому человеку, даже профессиональная сфера будет отодвинута на второй план. Осенью звезды советуют взять паузу и немного проанализировать происходящее, поскольку есть риск эмоционального выгорания. В какой-то момент Стрельцы захотят не только отдавать всего себя, но и получить взамен безграничной любви и обожание.

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Козерог

Водолей

В личной жизни будет наблюдаться период затишья. Семейные Козероги даже рискуют заскучать в отношениях. Звезды советуют не ждать, пока спутник или спутница предпримут меры для того, чтобы освежить былое. Козерогам настоятельно рекомендуется брать ситуацию в свои руки – под лежачий камень вода не течет. Тех, кто сможет разбудить страсть в своем партнере, ждет увлекательный период. То же самое касается и одиноких представителей этого знака зодиака. Они смогут встретить свои идеал, если приложат для этого усилия.

Судьба будет особенно благосклонна к представительницам слабого пола, рожденным под знаком Водолея. В 2020-м году им рекомендуется полагаться на интуицию. Она подскажет, достоин ли новый избранник вашей руки и сердца. Единственное испытание, через которое пройдут ваши чувства – это ревность. В такой ситуации важно проявить мудрость и терпение. Отношения у многих Водолеев в год Крысы закончатся походом в ЗАГС. Семейные Водолеи смогут укрепить свой брак: никаких конфликтов и бытовых проблем не предвидится.

Рыбы

Звезды предупреждают: возможно, появление соперника или соперницы. Чувствительные по натуре Рыбы сначала откажутся верить в такой поворот событий, но потом возьмут себя в руки. Упорство и терпение помогут вернуть все на свои места, но осадок все равно останется. Хозяйка года – Белая металлическая Крыса советует не заниматься самоистязанием. Вторая половина будет стараться искупить свою вину. Те Рыбы, которые избегут подобного стресса, смогут выстроить гармоничные отношения со своей парой. Одинокие Рыбы войдут в период активного поиска. Их ждут бурные вечеринки и новые знакомства.

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