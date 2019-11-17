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Ударная установка

Сеть в восторге: кавер Nirvana на барабанах от юной фанатки группы - видео

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл опубликовала на Youtube видео, в котором исполняет драмм-версию песни "In Bloom" (1991 год).

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. За несколько дней ролик юной ударницы набрал более 350 тысяч просмотров.

"Я обожаю Nirvana у могу играть их музыку на барабанах целый день", — написала Нанди.

"Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", — посоветовал @Jason Leigh.

"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша", — прокомментировал @Chris Henson.

"Курт гордился бы тобой", — поддержал @Jolliee Guy.

Помимо ударных, Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.

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Публикация от Nandi Bushell 🥁🎸🎤👧🏽❤️ (@nandi_bushell)

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