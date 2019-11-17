Топ-5 привычек, от которых нужно избавиться, чтобы разбогатеть

Бедность, конечно же, не порок. Это модель поведения. И ее можно изменить. От каких склонностей нужно избавиться, чтобы стать успешным – читайте в нашей подборке.

Говорят, что привычки, навязанные бедностью, остаются с человеком навсегда. Довод справедлив лишь отчасти. Все зависит от мотивации и желания. Если бедность – это ваша "зона комфорта", оставайтесь в своей скорлупе. Эти советы вам точно не помогут.

1. Не тратьте время впустую

Слышали такое выражение "время – деньги"? Принимайте решения быстро, подумайте, как использовать время с максимальной пользой.

2. Не завидуйте другим и не ропщите на тяжелую долю

Один из маркеров бедности – нытье. Бедняк всегда будет винить в своих неудачах кого угодно, но не себя. У бедного всегда найдется тысяча оправданий, почему ему не повезло. Думайте, планируйте, разрабатывайте стратегию, выстраивайте продуктивные отношения с людьми.

"Будьте проще, и люди к вам потянутся" – еще один девиз успешного человека.

3. Не экономьте на продуктах питания и на качественных вещах

Зашли в магазин, посетили рынок и тут же ищете дешевые продукты? Не увлекайтесь. Покупайте качественную еду, откажитесь от дешевых полуфабрикатов, фаст-фуда. Иначе придется лечить гастрит, а то даже получите проблемы с поджелудочной, появится лишний вес… Стоит ли продолжать? Если хотите сэкономить, готовьте сами, составляйте план покупок.

То же самое и с одеждой. Не жалейте денег на качественные вещи. Они необязательно должны быть "брендовыми".

Помните, "главное, чтобы костюмчик сидел"? Человек с мышлением бедняка думает иначе: "и так сойдет, зачем мне новая вещь, если я еще старую не доносил". Главное не впадать в другую крайность.

Когда у человека появляется много денег, он хочет подчеркнуть свою состоятельность роскошными вещами. Позолоченный айфон с гербами, часы "с курантами и кукушкой", золотой перстень. Зачем?

4. Не бойтесь учиться, познавать новое

Чтобы быть счастливым, надо развиваться. Познавайте непознанное.

Никогда нельзя прекращать учиться и узнавать новое. Запишитесь на курсы. Читайте книги, в конце концов.

5. Не бойтесь инвестировать

У бедняка нет финансовой стратегии. Его цель – зарабатывай и трать. Богатый полученные трудом деньги вкладывает в самообразование, в создание капитала.

"Что я могу инвестировать, если денег нет?" – это неправильный вопрос. Денег нет, потому что не думаете о будущем. Богатыми становятся не те, кто много зарабатывает, а те, кто научился грамотно управлять своими доходами.

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