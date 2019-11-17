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Задержанные украинские корабли. Архивное фото.

Украинские катера проходят под Крымским мостом - в обратном направлении - видео

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Общество
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Sputnik Молдова

Судна, задержанные за нарушение границы в ноябре прошлого года, будут переданы украинской стороне в нейтральных водах.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры прохода бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины под Крымским мостом.

Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в Керчи. Их передадут украинской стороне в нейтральных водах.

Накануне одесское издание "Думская" сообщило, что передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Нарушение границы

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили госграницу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В ФСБ сообщили о задержании трех кораблей ВМС Украины, нарушивших границу

Судна были задержаны и отбуксированы в Керчь. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие.

На борту "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе двое сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении границы и арестовали, а в сентябре передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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