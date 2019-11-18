Пока вы спали: проигрыш сборной РМ по футболу, схема двигателя ракет "Роскосмоса"

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу завершила свои выступления в отборочном цикле Евро-2020, проиграв исландцам 1-2.

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"Роскосмос" создал схему двигателя ракет

"Роскосмос" получил патент на схему двигателя для самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, говорится в описании к изобретению, которое опубликовано на сайте Роспатента, сообщает РИА Новости.

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Специалисты "Роскосмоса" разработали схему комбинированного двигателя, совмещающего возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя. Изобретение, как говорится в описании к нему, "может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью".

Этот двигатель предлагается использовать в основном на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и, выступая своеобразной первой ступенью, запускать со своего борта в космос ракету. Актуальность разработки в "Роскосмосе" подтверждают ведущимися в США и Великобритании аналогичными работами по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка, как отмечается в пояснении к описанию изобретения, имеет сложную схему двигателя. Российское изобретение проще.

Россия получила шанс стать винной провинцией мира

Россия получила второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, которого цитирует РИА Новости.

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"В начале XX века усилиями Голицына Россия больше экспортировала вина, чем импортировала. У нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией мира Нового Света, как это называется. Мы его упустили, весь XX век, фактически, можно выбросить, вычеркнуть из нашей винной истории", - сказал Киселев в интервью "Известиям".

"Сейчас у нас появился второй шанс, спустя почти 100 лет. Мы должны этот шанс использовать. У нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо", - добавил он.

Председатель союза отметил, что виноград в России можно выращивать не только в Крыму или в Краснодарском крае, но и, например, в низовьях Волги. Киселев напомнил, что на 43-й параллели северной широты находится Владивосток. "Владивосток - южнее Крыма, то есть мы можем выращивать виноградники и заниматься виноделием даже на Дальнем Востоке", - указал Киселев.

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