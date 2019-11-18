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Мисс Россия 2019 Алина Санько (Азов) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2019 в Barvikha Luxury Village.

"Мисс Россия 2019" положен приз в три миллиона рублей: какие на него виды

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова

Победительницу ждет и такой бонус, как право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Победительница конкурса "Мисс Россия 2019" Алина Санько планирует отдать своей маме приз за победу в размере три миллиона рублей.

"Приз три миллиона рублей за победу в конкурсе "Мисс Россия" я еще не получила, я его получу, когда передам корону следующей победительнице конкурса. Деньги я отдам своей любимой мамочке", - сказала Санько.

Студентка четвертого курса архитектурного факультета Московского государственного университета по землеустройству представит Россию на конкурсе "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

Мисс Россия-2019
© Ruptly
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Санько рассказала, что подготовка к конкурсу занимает у нее очень много времени, но учебу она не запускает, старается сессии сдавать вовремя и институт планирует закончить даже в случае победы на конкурсе.

"Конкурс "Мисс мира" для меня очень важен. И самый главный конкурс для меня - это благотворительный проект. Я сотрудничала с фондом "Подсолнух", посещала детей в больнице, давала им мастер-классы, так как я - человек искусства", - сказала Санько.

По словам девушки, вечернее платье для конкурса - синее, утонченное, с открытым плечом - создал известный модельер Игорь Чапурин.

"Национальное платье создал Глеб Винокуров. Оно называется "Русский сувенир", в декоре использованы мотивы гжели", - рассказала она.

В качестве подарков участницам конкурса Санько везет футболки со своим принтом, на котором изображена русская красавица, катающаяся на коньках на фоне Красной площади.

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