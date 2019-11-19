Туристам о том, где "все ясно и тепло, банан растет - но вам туда не надо"

Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает степень безопасности той или иной страны для посещения приезжими.

КИШИНЕВ, 19 ноя –Sputnik. Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами для путешественников, сообщает Daily Mail.

Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает опасные и безопасные для туристов страны. При подготовке рейтинга учитывались три критерия: безопасность дорожного движения, уровень преступности и качество медицинского обслуживания.

Наряду с Ливией и Сомали, низкие оценки по трем критериям получили Афганистан и Венесуэла.

Наибольший риск для здоровья туристов — в африканских странах, например, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. Сирия, Йемен, Ирак и некоторые районы Нигерии — места, где высока угроза терактов и народных восстаний. Вероятность попасть в дорожное происшествие максимальна в Венесуэле, Таиланде, Вьетнаме и африканских странах.

В Финляндии, Норвегии и Исландии отдыхающие могут рассчитывать на самые безопасные каникулы. В скандинавских странах минимальный риск попасть в аварию, заболеть и не получить адекватного лечения, а также оказаться жертвой террористического акта.

Молдова, как можно увидеть на карте, отнесена к категории стран с низким риском для посещения иностранцами.

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