02:01 20 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Торговцы спасают свое имущество во время пожара на главном рынке столицы Сомали Могадишо

Туристам о том, где "все ясно и тепло, банан растет - но вам туда не надо"

© REUTERS / Ismail Taxta
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
Sputnik Молдова

Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает степень безопасности той или иной страны для посещения приезжими.

КИШИНЕВ, 19 ноя –Sputnik. Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами для путешественников, сообщает Daily Mail.

Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает опасные и безопасные для туристов страны. При подготовке рейтинга учитывались три критерия: безопасность дорожного движения, уровень преступности и качество медицинского обслуживания.

Наряду с Ливией и Сомали, низкие оценки по трем критериям получили Афганистан и Венесуэла.

Наибольший риск для здоровья туристов — в африканских странах, например, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. Сирия, Йемен, Ирак и некоторые районы Нигерии — места, где высока угроза терактов и народных восстаний. Вероятность попасть в дорожное происшествие максимальна в Венесуэле, Таиланде, Вьетнаме и африканских странах.

В Финляндии, Норвегии и Исландии отдыхающие могут рассчитывать на самые безопасные каникулы. В скандинавских странах минимальный риск попасть в аварию, заболеть и не получить адекватного лечения, а также оказаться жертвой террористического акта.

Молдова, как можно увидеть на карте, отнесена к категории стран с низким риском для посещения иностранцами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Топ стран-производителей опасных продуктов
Самые опасные страны для журналистов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
В Москве предупредили Кишинев об опасности для нового правительства
Джабаров: для нового правительства Молдовы существуют определенные угрозы
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться