Уникальный алмаз-матрешка не будет продан, а станет экспонатом - видео

Драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается его "младший брат", встретился впервые за всю историю добычи.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. АК "Алроса" приняла решение оставить необычный "алмаз в алмазе" в своей коллекции редких находок, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в нее вошли уже найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч. Коллекция редких камней "Алроса" не предназначена для продажи.

Добытый на Нюрбинском ГОКе в Якутии алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, по данным экспертов, встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Обычно в подобных случаях одни минералы замещаются другими без образования полости. В то же время, в алмазах бывают некрупные газожидкие включения, но пустоты такого объема в кристаллах еще никогда не встречались.

Возраст алмаза-матрешки, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 миллиметра.

Объем внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров, а объем внутреннего кристалла - 1,6 кубического миллиметра с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 миллиметра.

Ученые Научно-исследовательского геологического предприятия "Алросы" выдвигают различные гипотезы происхождения этого алмаза. На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия о том, что оба алмаза - и внутренний, и внешний - образовались в одно время, говорится в релизе.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах - на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам января-сентября 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 миллиона карат, план на 2019 год - около 38 миллионов карат.

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