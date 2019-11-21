Простой, но полезный совет от врачей: не закусывайте алкоголь сладостями

В основе этой рекомендации лежит особенность биохимический реакции нашего организма, когда ему одновременно "подают на переработку" оба продуктов.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Сладкое в сочетании с алкоголем в два раза сильнее "убивает" поджелудочную железу, заявил в беседе с "АиФ" главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он пояснил, что сахар энергетически более ценен, чем алкоголь. Поэтому организм будет перерабатывать сначала его, а уже потом спиртное. Из-за этого продукты полураспада алкоголя будут задерживаться в организме дольше, а следовательно симптомы интоксикации будут сильнее.

Кроме того, торты или шоколад в сочетании с алкоголем дают большую нагрузку на поджелудочную железу.

Врач пояснил, что ей приходится перерабатывать и сладкое, и алкоголь.

"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную", — рассказал он.

Если печень, по словам Брюна, может обезвредить алкоголь, то поджелудочная не имеет такого механизма.

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