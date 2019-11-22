"Права" - те же: что надо знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Италию

Италия - одно из самых популярных направлений, куда направляются на заработки или на ПМЖ граждане Молдовы, в этой стране вступили в силу новые правила для автомобилистов, теперь их "права" практически равны с итальянскими.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. С 10 января 2020 года вступят в силу поправки к соглашению между правительством Республики Молдова и кабинетом министров Италии о конвертации водительских прав.

Таким образом, молдавские граждане, проживающие в этой стране Европейского Союза, смогут конвертировать свои водительские права. Об этом объявило посольство Республики Молдова в Италии.

"С этой даты все водительские права, выданные в Республике Молдова, будут конвертироваться в Итальянской Республике", - отметили в посольстве. По неофициальным данным, в Италии проживает более 200 тысяч молдавских граждан.

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