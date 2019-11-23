Медик назвал опасность "марсианской погоды", характерной для Молдовы

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Медик-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал российской прессе, чем опасна ясная морозная погода.

В Молдове в последние дни температура воздуха значительно упала, а в ночные часы регистрируются минусовые значения. При этом осадков практически нет. В случае ясной погоды и при такой температуре в воздухе окажется много пыли - это сочетание ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал "марсианской погодой".

В свою очередь, Болибок обратил внимание, что такие условия опасны для аллергиков. При этом, по его словам, реакцию у больных может вызвать вовсе не пыль, а споры плесени из гниющей травы.

"Листва и трава, которые остались с лета, начинают гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль высохнет и на морозе станет подниматься в воздух", — отметил иммунолог.

Чтобы избежать осложнений, населению в такое время нужно крайне внимательно относиться к рекомендациям лечащих врачей и вовремя принимать назначенные лекарства.

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