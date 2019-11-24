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Мужчина в депрессии, фото из архива

Специалист рассказала, почему происходят панические атаки

CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
Общество
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Sputnik Молдова

Несколько факторов, которые могут спровоцировать паническую атаку и как контролировать приступ, рассказала Лидия Годлевская.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Основной причиной возникновения панических атак являются негативные мысли и установки. Об этом заявила российским СМИ психолог Центра социальной помощи семье и детям "Косино-Ухтомский" столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская. 

Девушка
CC0 / Pixabay / Counselling
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Как пояснила специалист, при этом человек может думать необъективно как о себе, так и об окружающих людях и происходящих событиях.

Кроме того, приступ может спровоцировать нехватка воздуха при стрессе и хроническое переутомление.

Для профилактики атак Годлевская посоветовала исключить или снизить употребление алкоголя, кофеина, сигарет и других возбудителей нервной системы.

А еще эксперт обратила внимание на необходимость научиться контролировать свое дыхание, а при стрессе переключать внимание на окружающие предметы, пытаясь их пересчитать или описать.

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