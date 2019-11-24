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Сборник Маргариты Симоньян стал лидером продаж за неделю

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова

Книга главреда МИА "Россия Сегодня" стала самой продаваемой в разделе "Художественная литература" за период с 11 по 17 ноября.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Сборник рассказов главного редактора МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян "Черные глаза" возглавила список самых популярных книг среди покупателей "Библио-Глобуса", пишет РИА Новости.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Презентация книги Маргариты Симоньян "Черные глаза"

Как отмечается на сайте торговой сети, книга стала самой продаваемой в разделе "Художественная литература" за период с 11 по 17 ноября.

"Черные глаза" обошли в списке новую книгу писателя Виктора Пелевина "Искусство легких касаний", а также роман "Серотонин" француза Мишеля Уэльбека.

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