Медик назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, которые не следует употреблять в пищу во время завтрака. Об этом пишет 7news.
По словам врача, для первого приема пищи не подходит пита. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.
"Это худшее, что можно выбрать", — добавила Сьюзи.
Другой вредный продукт — сладкие хрустящие хлопья. В то же время, диетолог обратила внимание, что их очень любят дети.
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"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам", — пояснила Барелл.
Она посоветовала в качестве утреннего приема пищи гранолу или хлопья без сахара. К ним следует добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.
Диетолог считает хорошим выбором для завтрака тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл подчеркнула, что в последнем содержится немало жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.
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