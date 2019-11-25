Такие вот сувенирчики: в Британии выпущены увесистые памятные монеты - фото

Серия Great Engravers посвящена граверам и художникам, работавшим в прошлом над британскими монетами.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Сувенирные монеты весом в пять и два килограмма представил британский монетный двор в Великобритании.

Как говорится в сообщении организации, монеты стали частью серии Great Engravers.

Пятикилограммовая монета достоинством в 5 тысяч фунтов стерлингов выпущена в единственном экземпляре и уже продана за сумму, которая не раскрывается. Двухкилограммовых монет выпущено четыре, их планируется продать по 120 тысяч фунтов.

"Серия Great Engravers посвящена граверам и художникам, работавшим над британскими монетами. Мы рады начать ее (серию) с работы Уильяма Вайона", - приводятся в сообщении слова представителя монетного двора Николы Хауэлл.

Монеты сделаны по образцу созданной в 1839 году скульптором и гравером Уильямом Вайоном монеты с дизайном, названным Una And The Lion. Она считается одной из самых красивых британских монет, ее выпуск был посвящен началу правления королевы Виктории.

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