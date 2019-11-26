Стало известно, сколько можно выпить кофе, чтобы сохранить здоровье

Многие очень любят кофе, однако есть ограничения, которые помогут избежать последствий для здоровья тем, кто любит горький черный напиток.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Многие из нас привыкли бороться с недосыпом, выпивая чашечку-другую кофе, однако это пристрастие может стать фатальным.

Австралийские ученые рассказали, что развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствует употребление кофе, в день советуют выпивать не более шести чашек. Об этом сообщает РИА Новости.

Для этих целей было проведено исследование, участие в котором приняли 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Эксперты желали выяснить, сколько чашек напитка можно выпить в день, чтобы сохранить здоровье. © Sputnik / Сергей Пятаков Парфюм как заменитель кофе: созданы духи, повышающие работоспособность

"Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – поделились ученые итогами исследования.

Они отметили, что кофе является тонизирующим напитком, который способен повышать артериальное давление в организме. Подобный эффект подвергает риску здоровье сердца и сосудов человека.

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