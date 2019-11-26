Стало известно, сколько можно выпить кофе, чтобы сохранить здоровье

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Многие из нас привыкли бороться с недосыпом, выпивая чашечку-другую кофе, однако это пристрастие может стать фатальным.
Австралийские ученые рассказали, что развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствует употребление кофе, в день советуют выпивать не более шести чашек. Об этом сообщает РИА Новости.
Для этих целей было проведено исследование, участие в котором приняли 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Эксперты желали выяснить, сколько чашек напитка можно выпить в день, чтобы сохранить здоровье.© Sputnik / Сергей Пятаков
"Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – поделились ученые итогами исследования.
Они отметили, что кофе является тонизирующим напитком, который способен повышать артериальное давление в организме. Подобный эффект подвергает риску здоровье сердца и сосудов человека.
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