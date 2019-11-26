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Чашка кофе.

Стало известно, сколько можно выпить кофе, чтобы сохранить здоровье

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Утро с нами! (454)
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Sputnik Молдова

Многие очень любят кофе, однако есть ограничения, которые помогут избежать последствий для здоровья тем, кто любит горький черный напиток.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Многие из нас привыкли бороться с недосыпом, выпивая чашечку-другую кофе, однако это пристрастие может стать фатальным. 

Австралийские ученые рассказали, что развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствует употребление кофе, в день советуют выпивать не более шести чашек. Об этом сообщает РИА Новости.

Для этих целей было проведено исследование, участие в котором приняли 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Эксперты желали выяснить, сколько чашек напитка можно выпить в день, чтобы сохранить здоровье.
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"Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – поделились ученые итогами исследования.

Они отметили, что кофе является тонизирующим напитком, который способен повышать артериальное давление в организме. Подобный эффект подвергает риску здоровье сердца и сосудов человека.

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Тема:
Утро с нами! (454)

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Теги:
порции, напиток, кофе


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