Легендарную разведчицу Гоар Вартанян похоронят рядом с мужем

Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась в понедельник, 25 ноября, на девяносто четвертом году жизни.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Легендарная отечественная разведчица-нелегал Гоар Вартанян будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище рядом со своим мужем, героем Советского Союза Геворком Вартаняном, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни. Она стала прототипом героини киноленты "Тегеран-43". Фильм рассказывает о том, как группа разведчиков предотвратила покушение нацистов на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи.

"Гоар Левоновну похоронят рядом с любимым мужем и соратником, Геворком Андреевичем Вартаняном, на Троекуровском кладбище", - сообщили в пресс-бюро СВР.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна (1924-2012), вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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