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Коала

Спасенную из пожара коалу Льюиса пришлось усыпить

CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191126/28339876/spasennuyu-iz-pozhara-koalu-Lyuisa-prishlos-usypit.html

Ролик, как австралийка бросилась в огонь, чтобы спасти коалу, облетел весь мир, но у этой истории не оказалось счастливого конца.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Австралийские медики были вынуждены усыпить коалу по кличке Льюис, спасая которую во время природных пожаров женщина бросилась в огонь. Сообщение об этом появилось во вторник на странице госпиталя, где лечили раненое животное.

Ролик, на которым местная жительница Тони Доэрти снимает с себя футболку, снимает Льюиса с дерева и оборачивает в нее, облетел весь мир. Как только женщина вынесла детеныша в более безопасное место, она стала поливать животное водой, а затем отвезла в госпиталь.

"Сегодня мы приняли решение усыпить Льюиса", - говорится в сообщении Koala Hospital Port Macquarie.

В клинике рассказали, что утром сделали коале общий наркоз, чтобы осмотреть ожоги и сменить повязки. Однако ранее врачи предупреждали, что динамика может быть разной – ухудшение состояния ран или, наоборот, улучшение.

"В случае Льюиса ожоги стали хуже, и, к сожалению, уже не могли улучшиться. Главная цель госпиталя – забота о животных. Именно по этой причине было принято такое решение. Спасибо вам за поддержку", - заключили в клинике.

Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Погибли четыре человека. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Жертвами лесных пожаров могли стать приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей.

На спасение коал с помощью площадки GoFundMe собрали более 640 тысяч долларов, что в 25 раз превысило первоначальную цель.

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