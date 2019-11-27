Специалист назвал напитки и продукты, которые позволят согреться зимой

Что есть и пить в холодную погоду, чтобы быстрее согреться и не расходовать лишнюю энергию организма, рассказал диетолог.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Горячий чай с сахаром следует пить в холодную погоду, чтобы согреться. Об этом заявил RT главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

При этом, как отметил специалист, вполне подойдут и другие напитки, содержащие сахар.

"Но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс", — пояснил врач.

Также эксперт посоветовал употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, чтобы сохранить тепло в организме. При этом, они не должны приводить к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания. Диетолог привел в пример каши и кондитерские изделия.

"Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс", — пояснил Тутельян.

А еще диетолог призвал отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду.

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