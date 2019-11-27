Пока вы спали: основателя Telegram вызвали в суд, США заморозили помощь Украине

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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Военная помощь Украине со стороны США может быть остановлена, Белый дом принял первые меры по заморозке. Это произошло в тот эе день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.

Хотя разговор президентов двух стран состоялся в июле, информация о заморозке помощи обнародована только сейчас.

Демократы в США начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.

Telegram заподозрили в махинациях?

Не так давно комиссия США по ценным бумагам и биржам подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлени, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

И вот во вторник, 26 ноября, стало известно, что Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.

Власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет комиссию по ценным бумагам и биржам в том, что она произвольно трактует закон. Telegram заявил также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

На кого ориентируется современная молодежь?

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, выступая в эфире телеканала "Россия-24", отметил, что современная молодежь осталась без идеалов, а у общества нет запроса на образованных людей.

"Ролевой моделью успеха становятся не талантливые математики и победители олимпиад, а блогеры, ведущие каналов на YouTube. При этом молодые люди ориентируются на категории "выгодно" и "невыгодно", а не на "хорошо" и "плохо", - сказал музыкант. Он задался вопросом как молодым людям стать успешным в современном мире и на кого ориентироваться.

Глава Минпросвещения России Ольга Васильева в этом же эфире дополнила реплику Шнурова.

"Мы забываем самую главную вещь - мы должны их воспитывать, тем должна быть нравственная основа, там должен быть стержень", - сказала министр.

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