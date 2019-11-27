10:13 27 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.39
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Пока вы спали: основателя Telegram вызвали в суд, США заморозили помощь Украине

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (293)
137 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1836/64/18366426.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191127/28348530/poka-vy-spali-osnovatelya-telegram-vyzvali-v-sud-ssha-zamorozili-pomoshch-ukraine.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Военная помощь Украине со стороны США может быть остановлена, Белый дом принял первые меры по заморозке. Это произошло в тот эе день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

© AP Photo / Evan Vucci
У Трампа дела плохи: почти половина американцев поддерживает импичмент

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.

Хотя разговор президентов двух стран состоялся в июле, информация о заморозке помощи обнародована только сейчас.

Демократы в США начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.

Telegram заподозрили в махинациях?

Не так давно комиссия США по ценным бумагам и биржам подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлени, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
Создатель Telegram и "Вконтакте" Павел Дуров объявил бой еде

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

И вот во вторник, 26 ноября, стало известно, что Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.

Власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет комиссию по ценным бумагам и биржам в том, что она произвольно трактует закон. Telegram заявил также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

На кого ориентируется современная молодежь?

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, выступая в эфире телеканала "Россия-24", отметил, что современная молодежь осталась без идеалов, а у общества нет запроса на образованных людей.

Корнелиу Попович
© Sputnik / Miroslav Rotari
Корнелиу Попович рассказал, будут ли повышены зарплаты учителей в 2020 году

"Ролевой моделью успеха становятся не талантливые математики и победители олимпиад, а блогеры, ведущие каналов на YouTube. При этом молодые люди ориентируются на категории "выгодно" и "невыгодно", а не на "хорошо" и "плохо", - сказал музыкант. Он задался вопросом  как молодым людям стать успешным в современном мире и на кого ориентироваться.

Глава Минпросвещения России Ольга Васильева в этом же эфире дополнила реплику Шнурова.

"Мы забываем самую главную вещь - мы должны их воспитывать, тем должна быть нравственная основа, там должен быть стержень", - сказала министр.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (293)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Артистка Cirque du Soleil во время шоу на льду CRYSTAL в Москве.
Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Конкурент Илона Маска: "Калашников" представил городской электромотоцикл
Правительство Иона Кику
Правительство Иона Кику

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться