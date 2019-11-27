Елка Sputnik в ГУМе рассказывает о новогодних новостях на 33 языках

Sputnik установил цифровую елку, которая расскажет, какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза, как отмечают Новый год в Италии и где придумали елочные шары

ВИЛЬНЮС, 27 ноя - Sputnik. Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik с новогодними новостями со всего мира выросла на главной площади России. В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и установка инновационного арт-объекта на первой линии ГУМа стала подарком москвичам и гостям российской столицы от именинника.

© Sputnik / Елка Sputnik в ГУМе

Что принято подавать на стол в Новый год во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Кто главный персонаж Нового года в Камбодже? Когда Деда Мороза начали приглашать в дом в СССР? Где придумали елочные шары? Ответы на эти и многие другие злободневные вопросы, а также последние новости с разных концов света посетители ГУМа узнают из бегущей строки, опоясавшей елку.

Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", говорит на 33 языках и досконально знает праздничные традиции всех стран мира. Поэтому новости и поздравления будут многоязычными. Кроме того, посетители ГУМа и читатели Sputnik и РИА Новости смогут прислать на елку свои новогодние пожелания. Для этого им нужно будет следить за нашими новостями.

"Sputnik говорит на 33 языках, наши корреспонденты работают по всему миру. Сюда, в центр Москвы, тоже приезжают туристы из разных стран, – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. – Надеюсь, им будет приятно подойти к нашей елке Sputnik, прочитать поздравления с Новым годом на своем родном языке и узнать, как отмечают этот праздник в разных сторонах света".

© Sputnik / Елка Sputnik в ГУМе

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании – партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут с 27 ноября по 19 января.

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работают свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK