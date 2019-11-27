Путин объявил, какое название будет носить новая трасса Москва – Петербург

Выбор был сделан в результате голосования, в шорт-лист вошли три наиболее понравившихся общественности варианта.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург" будет носить название "Нева", такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали.

Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, заметил, что все подобные дороги имеют названия. Он напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование.

"Насколько я понимаю, там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева", - сказал Путин.

"Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева". Так и назовем", - отметил он.

Путин подчеркнул, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов.

Путин открыл М-11 - платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.



«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал он.



Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 noiembrie 2019

​"Это повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом", — заявил президент.

По его словам, реализация таких масштабных проектов говорит о том, что при слаженной работе и концентрации появляется результат.

"Это хороший пример частно-государственного партнерства: и государство принимало участие, и частные кампании, и французские, турецкие строители, просто все работали как одна команда на результат и он достигнут", — добавил Путин.

М-11

Трасса связывает два крупнейших города России и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга.

Ее общая протяженность 669 километров.

© Sputnik / Алексей Куденко Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург

Проезд по М-11 будет стоить около двух тысяч рублей.

На магистрали расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.

Новая дорога — дублер федеральной трассы М-10 "Россия", у которой практически исчерпана пропускная способность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK