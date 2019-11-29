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Президентура РМ

Додон одобрил решение ВСП предложить Стояногло на должность генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191129/28375539/Dodon-odobril-reshenie-VSP--predlozhit-Stoyanoglo-na-dolzhnost-genprokurora.html

Кандидатура была одобрена накануне, после того, как было проведено собеседование с четырьмя кандидатами.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон одобрил решение Высшего совета прокуроров, выдвинувшего по итогам конкурса Александра Стояногло на должность генерального прокурора Республики Молдова.

"Будучи конституционно уполномоченным для назначения в должность генерального прокурора, одобрил решение Высшего совета прокуроров, принятое на основе конкурса, проведенного законно в рамках демократии и правового государства", - говорится в сообщении.

Как уточнил президент, назначение генпрокурора – долгожданный момент для выхода из тупика, касающегося института прокуратуры.

"Молдова в настоящее время не может позволить себе такую роскошь, как сохранять один из ключевых институтов наполовину функциональным. Прокуратуре должна быть обеспечена полная независимость, а все процессы должны остаться вне политики", - отметил Додон.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Стало известно, кто выдвинут на должность Генерального прокурора Молдовы

Глава государства обратил внимание на то, что генпрокурор – блюститель закона, и он обязан быть предан Родине, быть ответственным, неподкупным, обладать моральными качествами. Все это предполагает, что он обязан с должным вниманием относиться к ожиданиям общества, особенно по резонансным делам.

"Быстрой реакции и конкретных действий ждут люди в том, что касается концессии государственного имущества, особенно Международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении.

Также, как отметил президент, граждане хотят видеть в планах генпрокурора широко обсуждаемый вопрос по оценке прокуроров.

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