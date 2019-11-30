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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры

Простуда или, не ровен час, грипп: помогут ли народные средства лечения

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191130/28381226/prostuda-gripp-narodnye-sredstva-effektivnosti.html

Многие десятилетия предлагаемые чудодейственные средства, как и "бабушкины рецепты" их применения, зачастую имеют сомнительную эффективность.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Медики выразили мнение, что многие народные способы борьбы с гриппом и простудой не настолько полезны, как о них говорят.

Простуда.
CC0 / Pixabay / Mojpe
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Так, российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу. Он пояснил, что от тепла ноги станут влажными, а из горчичного порошка начнет образовываться активное вещество. Оно может повредить кожу.

Кроме того, он опроверг миф о том, что заболевшему поможет ингаляция над кастрюлей с горячим картофелем. Такой пар, по словам врача, не содержит полезных веществ.

Также Водовозов не рекомендует ставить банки: они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что полезнее будет надеть теплые носки, чем парить ноги.

"Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить", — пояснила она в разговоре с "Вечерней Москвой".

Чтобы сбить высокую температуру, обтирание больного уксусом или водкой лучше заменить водными компрессами, отметила она.

Применение чеснока для профилактики заболевания врач также оценила скептически.

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