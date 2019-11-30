Если кот примерз ко льду, поспеши помочь ему: видео спасательной операции

Кадры, на которых видно, как вызволяли невольного пленника заморозка, были опубликованы в соцсетях.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Волонтеры астраханского приюта "Верный друг" спасли кота, примерзшего ко льду канала на набережной. Об этом сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Одна из прохожих заметила застрявшее животное и вызвала сотрудников приюта. Волонтеры вытащили испуганного кота специальной веревкой, отогрели и промассировали ему лапы.

Позже в группе разместили объявление для желающих приютить кота.

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