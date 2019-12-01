Климатический саммит в Мадриде: об участии заявили представители 196 стран

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств, примут участие в конференции ООН по изменению климата COP25, который пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.

Откроют саммит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и и.о. премьера Испании Педро Санчес, говорится в сообщении испанского правительства.

В испанскую столицу приедут среди прочих действующий президент Аргентины Маурисио Макри (будет занимать эту должность до 10 декабря) и президент Эквадора Ленин Морено, 15 европейских премьеров (в том числе Франции и Португалии), глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Европейского совета Шарль Мишель (Урсула фон дер Ляйен, Боррель и Мишель официально вступят в должности с 1 декабря) и спикер Европарламента Давид Сассоли.

От США, которые официально уведомили о выходе из Парижского соглашения, будет делегация из 16 конгрессменов и сенаторов по главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Кроме того, на встрече будут присутствовать руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.

Чили официально остается председателем COP25, однако из-за крайне сложной ситуации в стране место проведения мероприятия было перенесено в испанскую столицу. Президент Чили Себастьян Пиньера в Мадрид не приедет.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в воскресенье, накануне открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде, призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.

"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", - заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице.

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