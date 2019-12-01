"Маша и Медведь": в мировом топ-5 самых популярных детских шоу

Выбор был сделан по комплексу критериев из более чем 20 тысяч видеопродуктов для дошколят и ребят в возрасте до 11 лет.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Российский мультсериал "Маша и Медведь" попал в пятерку самых востребованных детских шоу в мире по данным международного исследовательское агентства Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

"Исследование проходило с 20 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, было рассмотрено 20 тысяч детских шоу для детей от 2 до 11 лет... Востребованность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента, онлайн-просмотрами детских шоу, интеракцией в социальных сетях и другими параметрами", - говорится в сообщении.

Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мульфильм в мире – эпизод "Маша плюс каша" набрал более четырех миллиардов просмотров.

Почетный статус "миллиардников" на YouTube также получили два других эпизода: "Приятного аппетита", который насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, и "Большая стирка", который был просмотрен более 1,1 миллиарда раз.

В 2019 году мультсериал отмечает свое 10-летие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков, его показывают в более 100 странах мира. В июне 2019 года Animaccord успешно запустил четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины Песенки".

Who will sing with Masha? Tell us what song you'll choose! #mashaandthebear pic.twitter.com/FIZy5f0EXu — Masha and the Bear (@MashaAndTheBear) 30 июня 2019 г.

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