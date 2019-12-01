Эстафета памяти павших воинов ВОВ: Молдова - Казахстан

Казахстанские поисковики весной этого года передали горсть земли с родины Героя Советского Союза Канаша Камзина, их молдавские коллеги теперь сделали ответный символический жест.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В рамках международной научно-практической конференции "Судьба солдата" руководители молдавских поисковых организаций вручили своим коллегам из Казахстана священную землю с братской могилы советских воинов, погибших при освобождении села Гура Быкулуй Новоаненского района Республики Молдова.

Вечный покой в молдавской земле нашел уроженец Павлодарской области, командир роты 429-го стрелкового полка 52-й стрелкой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта лейтенант Канаш Камзин.

В апреле 1944-го года рота под его командованием форсировала реку Днестр и с боем заняла плацдарм на правом берегу реки у села Гура Быкулуй. В рукопашной схватке командир роты Камзин погиб. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Мемориал на братской могиле в Гура Быкулуй, стараниями органов местного самоуправления, общественных организаций и регионов России, был отреставрирован.

Казахстанские поисковики весной этого года передали горсть земли с родины Канаша Камзина. В год 75-летия освобождения Молдовы от фашизма, капсула с землей, за которую отдал свою жизнь лейтенант Камзин, прибудет в Казахстан. Вместе с ней молдавские поисковики передали и предметы, найденные в ходе поисковых работ у села Гура Быкулуй.

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