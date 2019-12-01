Google попал под новое расследование в ЕС

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Еврокомиссию.

Exclusive: EU antitrust regulators say they are investigating Google's data collection https://t.co/iXYXq98ah4 pic.twitter.com/F7dh1OkFwX — Reuters (@Reuters) 1 декабря 2019 г.

​"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", - передает агентство.

Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.

Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK