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Google попал под новое расследование в ЕС

© AP Photo / Tolga Akmen
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191201/28396260/google-popal-pod-novoe-rassledovanie-v-es.html

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Еврокомиссию.

​"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", - передает агентство.

Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.

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Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.
Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

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