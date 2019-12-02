Будьте внимательны: о появлении этой болезни можно узнать по почерку

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Несмотря на многолетние поиски, ученым пока не удается создать препарат для лечения болезни Паркинсона. Одна из причин этого заключается в том, что заболевание диагностируется лишь после появления симптомов, когда нейродегенеративные изменения заходят слишком далеко. Поэтому команды по всему миру ищут простые и надежные методы ранней диагностики.

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического института предложили необычный способ выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях. В основе его эмпирическое наблюдение: одной из первых от этого заболевания страдает способность писать и рисовать. © Sputnik / Miroslav Rotari Есть повод для беспокойства - опасная болезнь атаковала Молдову

Ученые разработали тест из семи различных заданий, которые необходимо выполнить на цифровом планшете. Он включает задачи как на письмо, так и на рисование. Затем результаты анализирует специальный алгоритм.

Эксперименты с ранней версией технологии подтвердили, что новый подход выявляет болезнь Паркинсона с точностью 93%.

С тех пор методику дополнили, так что теперь она может использоваться не только для диагностики, но и для оценки эффективности лекарств.

В настоящее время исследователи совместно со стартапом Jesse Medical планируют годичные клинические испытания диагностического теста в Австралии и Китае. В случае успеха тест будет доступен пациентам и врачам уже к 2022 году.

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