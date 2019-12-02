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Снегопад

Манифестации в Испании, непогода в США и Грузии: куда туристам лучше не ехать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191202/28401754/manifestatsii-v-spain-nepogoda-usa-georgia-kuda-turistam-luchshe-ne-ekhat.html

Российское министерство иностранных дел опубликовало несколько сообщений с данными о текущих ЧП и предстоящих манифестациях.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Внешнеполитическое ведомство России опубликовало сообщение с предупреждением о манифестациях в Испании и на Мальте в начале декабря.

"Испания – 6 декабря в Мадриде запланирована демонстрация защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

​По данным российского МИД, антиправительственная манифестация также запланирована на 2 декабря в столице Мальты, будут приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.

​Кроме того, в Грузии по причине обильных снегопадов и гололеда временно запрещено движение большегрузного транспорта на участке Гадаури – Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларс.

​А в северо-восточных штатах США регистрируются сильные снегопады. "Отменены 800 авиарейсов; перекрытие дорог; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении.

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