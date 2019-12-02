Манифестации в Испании, непогода в США и Грузии: куда туристам лучше не ехать

Российское министерство иностранных дел опубликовало несколько сообщений с данными о текущих ЧП и предстоящих манифестациях.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Внешнеполитическое ведомство России опубликовало сообщение с предупреждением о манифестациях в Испании и на Мальте в начале декабря.

"Испания – 6 декабря в Мадриде запланирована демонстрация защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

#Испания – 6 декабря в 18.00 (местн. вр.) в г. #Мадрид запланирована демонстрация защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог pic.twitter.com/pNTYC4o9wE — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 2 декабря 2019 г.

​По данным российского МИД, антиправительственная манифестация также запланирована на 2 декабря в столице Мальты, будут приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.

#Мальта – на 2 декабря в 16.00 (местн. вр.) в г. #Валлетта намечена антиправительственная манифестация; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/JFd3sQE7sX — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 2 декабря 2019 г.

​Кроме того, в Грузии по причине обильных снегопадов и гололеда временно запрещено движение большегрузного транспорта на участке Гадаури – Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларс.

#Грузия – по причине обильных снегопадов и гололеда временно запрещено движение большегрузного транспорта на участке Гадаури – Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларс. pic.twitter.com/lIAeJZKQNC — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 2 декабря 2019 г.

​А в северо-восточных штатах США регистрируются сильные снегопады. "Отменены 800 авиарейсов; перекрытие дорог; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении.

#США – в северо-восточных штатах страны сильные снегопады; отменены 800 авиарейсов; перекрытие дорог; ограничение движения транспорта pic.twitter.com/Q2asYkXDwx — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 2 декабря 2019 г.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK